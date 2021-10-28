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Открыта продажа билетов на матч сборной России против Кипра в квалификации ЧМ-2022

Встреча состоится на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге 11 ноября. Начало — в 20:00 по московскому времени.

28 октября, 14:02
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Началась продажа билетов на отборочный матч чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными России и Кипра. Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча состоится на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге 11 ноября. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Билеты можно приобрести только на сайте РФС. При этом на стадион будут пускать только зрителей с сертификатом о вакцинации от коронавируса или справкой о перенесённом заболевании.

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Максимально разрешённая заполняемость трибун на матче между сборными России и Кипра составит 30%. При этом вместимость "Газпром-арены" составляет 62 тысячи зрителей.

После восьми туров в отборочной группе H лидирует сборная России, набравшая 19 очков. На второй позиции — Хорватия, у которой 17 баллов.

Прямую путёвку в финальную часть ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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