Открыта продажа билетов на матч сборной России против Кипра в квалификации ЧМ-2022

Началась продажа билетов на отборочный матч чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными России и Кипра. Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча состоится на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге 11 ноября. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Билеты можно приобрести только на сайте РФС. При этом на стадион будут пускать только зрителей с сертификатом о вакцинации от коронавируса или справкой о перенесённом заболевании.

Максимально разрешённая заполняемость трибун на матче между сборными России и Кипра составит 30%. При этом вместимость "Газпром-арены" составляет 62 тысячи зрителей.

После восьми туров в отборочной группе H лидирует сборная России, набравшая 19 очков. На второй позиции — Хорватия, у которой 17 баллов.