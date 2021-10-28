Молдавия обратилась к Германии за помощью из-за газового кризиса
Майя Санду не раз обсуждала проблему с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
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Руководство Молдавии обратилось к властям Германии с просьбой помочь в ситуации газового кризиса, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, молдавский лидер Майя Санду попросила президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о помощи во время его визита в республику в конце сентября. Позднее между ними состоялся ещё один разговор на тему поставок голубого топлива. При этом в МИД Германии подтвердили данные о контактах с Кишинёвом по газу.
"Правительство Германии в действительности на всех уровнях находится в контакте с Молдавией касательно кратко- и среднесрочных возможностей оказания поддержки в вопросах поставок голубого топлива", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
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Напомним, 30 сентября 2021 года "Газпром" и AО "Молдовагаз" подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям республики. Однако переговоры о поставках после 1 ноября пока не дали плодов. В "Газпроме" заявили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в российской компании считают виновными в сложившейся ситуации власти Молдавии.
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