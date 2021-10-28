Молдавия обратилась к Германии за помощью из-за газового кризиса

По данным издания, молдавский лидер Майя Санду попросила президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о помощи во время его визита в республику в конце сентября. Позднее между ними состоялся ещё один разговор на тему поставок голубого топлива. При этом в МИД Германии подтвердили данные о контактах с Кишинёвом по газу.