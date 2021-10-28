За время пандемии в Москве ковидом заболело 200 тысяч детей

За всё время пандемии в Москве коронавирусом заболело около 200 тысяч детей, при этом ежесуточный прирост числа маленьких пациентов достиг тысячи. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Если раньше где-то мы имели 200–300 заболевших детей в день, то теперь это около тысячи. Если раньше очень редко в сводке ежесуточной по госпитализации я видела госпитализацию детей, то сегодня от 20 до 30 детей госпитализируются ежедневно", — сказала она в эфире "России 24".

По словам Раковой, семь несовершеннолетних болеют тяжело, двое из них подключены к ИВЛ. Заммэра подчеркнула, что штамм "дельта", который сейчас является основным, дети переносят более тяжело — особенно 14–17-летние или с сопутствующими заболеваниями.