За время пандемии в Москве ковидом заболело 200 тысяч детей
Штамм "дельта", который сейчас является основным, юные пациенты переносят более тяжело.
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За всё время пандемии в Москве коронавирусом заболело около 200 тысяч детей, при этом ежесуточный прирост числа маленьких пациентов достиг тысячи. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
"Если раньше где-то мы имели 200–300 заболевших детей в день, то теперь это около тысячи. Если раньше очень редко в сводке ежесуточной по госпитализации я видела госпитализацию детей, то сегодня от 20 до 30 детей госпитализируются ежедневно", — сказала она в эфире "России 24".
По словам Раковой, семь несовершеннолетних болеют тяжело, двое из них подключены к ИВЛ. Заммэра подчеркнула, что штамм "дельта", который сейчас является основным, дети переносят более тяжело — особенно 14–17-летние или с сопутствующими заболеваниями.
На днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко привёл тревожную статистику: в настоящее время около 60 тысяч российских детей болеет коронавирусом. У 50% заболевание протекает "с яркой клиникой".
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