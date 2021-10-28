Израиль разъяснил порядок въезда в страну для привитых "Спутником V"

Израиль объяснил порядок въезда на территорию страны вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Как сообщили в пресс-службе местного Минздрава, новые правила вступают в силу с 15 ноября.

"С 15 ноября 2021 года [допускаются] иностранцы, привитые двумя вакцинами "Спутник V" не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой ["Спутника V"], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации", — говорится в сообщении.