Израиль разъяснил порядок въезда в страну для привитых "Спутником V"
Там отметили, что из "красной зоны" попасть в республику можно будет только через другое государство, которое в этот перечень не входит.
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Израиль объяснил порядок въезда на территорию страны вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Как сообщили в пресс-службе местного Минздрава, новые правила вступают в силу с 15 ноября.
"С 15 ноября 2021 года [допускаются] иностранцы, привитые двумя вакцинами "Спутник V" не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой ["Спутника V"], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации", — говорится в сообщении.
Там добавили, что для въезда на территорию государства иностранные граждане вне зависимости от типа вакцины, которой они привиты, должны не менее двух недель провести в стране, которая не входит в так называемую красную зону. Пока список таких стран Израилем не опубликован. Попасть в республику из них напрямую будет невозможно.
Ранее Лайф писал, что РФ призвала Финляндию пускать в страну российских туристов, привитых "Спутником V". С такой же просьбой выступили финские медики, заявив, что российский препарат по эффективности и безопасности не уступает иностранным аналогам, признанным в ЕС.
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