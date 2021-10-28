Уже 1,2 млн пожилых москвичей привились от ковида

В Москве от коронавируса привито около 1,2 млн пожилых граждан, такие данные привела заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в Москве у нас вакцинировано 1,2 млн людей старшего возраста", — отметила она в эфире телеканала "Россия 24".