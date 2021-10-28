Уже 1,2 млн пожилых москвичей привились от ковида
Пенсионеров, которые вакцинировались, освобождают от домашнего режима.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
В Москве от коронавируса привито около 1,2 млн пожилых граждан, такие данные привела заммэра столицы Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день в Москве у нас вакцинировано 1,2 млн людей старшего возраста", — отметила она в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, жители Москвы старше 65 лет, сделавшие прививку от коронавируса, теперь вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" смогут получить 10 тысяч рублей компенсации. Как это сделать — читайте в материале Лайфа.
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