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Уже 1,2 млн пожилых москвичей привились от ковида

Пенсионеров, которые вакцинировались, освобождают от домашнего режима.

28 октября, 14:33
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В Москве от коронавируса привито около 1,2 млн пожилых граждан, такие данные привела заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в Москве у нас вакцинировано 1,2 млн людей старшего возраста", — отметила она в эфире телеканала "Россия 24".

Оперштаб Москвы: Умирает каждый девятый пациент с ковидом старше 60 лет

Оперштаб Москвы: Умирает каждый девятый пациент с ковидом старше 60 лет

Напомним, жители Москвы старше 65 лет, сделавшие прививку от коронавируса, теперь вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" смогут получить 10 тысяч рублей компенсации. Как это сделать — читайте в материале Лайфа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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