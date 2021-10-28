Власти Петербурга подтвердили, что в городе заканчивается вакцина "Спутник лайт"
Несколько тысяч доз ещё осталось в поликлиниках Северной столицы, однако они уже "расписаны".
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
В Санкт-Петербурге заканчивается вакцина "Спутник лайт", популярного препарата, нет на складах. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городской Комитет по здравоохранению.
"На фармбазе вакцины нет. В поликлиниках имеется порядка 35 тысяч доз на тех, кто записался. Этого хватит примерно до конца недели", — отметили в Комздраве.
Там добавили, что похожая ситуация сложилась и в других субъектах РФ, пока ясности по поставкам вакцины нет.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что "Спутник лайт" на полгода продлевает защиту от коронавируса. Эффективность препарата против дельта-штамма ковида оценили в 70%. А в возрастной группе до 60 лет она превысила 75%.
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