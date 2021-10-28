Власти Петербурга подтвердили, что в городе заканчивается вакцина "Спутник лайт"

В Санкт-Петербурге заканчивается вакцина "Спутник лайт", популярного препарата, нет на складах. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городской Комитет по здравоохранению.

"На фармбазе вакцины нет. В поликлиниках имеется порядка 35 тысяч доз на тех, кто записался. Этого хватит примерно до конца недели", — отметили в Комздраве.