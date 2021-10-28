Полиция в Кемерове отыскала пенсионера-вандала из вирусного ролика про мусорку

В Кемерове первоклассница убрала за пенсионером-вандалом, который опрокинул заполненную урну. Видео © Пресс-служба УМВД России по Кемеровской области

В Кемерове полиция нашла пожилого вандала, который демонстративно опрокинул переполненную мусором урну в одном из городских дворов на проспекте Шахтёров вечером 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Поступок пенсионера зафиксировала камера наблюдения у подъезда. На кадрах видно, что мужчина в возрасте возвращается домой, предположительно, вместе с супругой. Внезапно его внимание привлекла урна, стоявшая возле подъезда. Пенсионер аккуратно обошёл мусорку, встал в стойку и лёгким движением ноги переместил урну в горизонтальное положение. Убирать за пожилым хулиганом пришлось первокласснице. Она заметила опрокинутую мусорку на следующий день, возвращаясь из школы. Увиденное не оставило девочку равнодушной, и, приложив немало усилий, она поставила урну на место.

Видео с камер было опубликовано в Сети, мгновенно стало вирусным, облетев многие СМИ и паблики. Общественность принялась живо обсуждать поведение всех действующих в видео лиц. Хулигана удалось вычислить по кадрам.

"Участковые уполномоченные <...> установили личность горожанина, которым оказался житель многоэтажки. Полицейским он пояснил, что своим поступком хотел привлечь внимание управляющей компании, в чьи обязанности входит следить за чистотой двора", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Несмотря на это, всё же на мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления" КоАП РФ. Пенсионеру может грозить штраф до двух тысяч рублей. В полиции уже пообещали поощрить поступок школьницы.