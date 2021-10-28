Ракова о заболеваемости коронавирусом в Москве: Темпы снижаются, но ситуация напряжённая

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся напряжённой, несмотря на замедление темпов роста заболеваемости. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Ситуация на сегодняшний день, ни для кого не новость, весьма напряжённая. На прошлой неделе мы, по сути, зафиксировали такой пик заболеваемости, равный концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже четыре месяца. Четыре дня прошедших показывают, что хотя и немножко снижаются темпы, но в любом случае заболеваемость растёт", — отметила она.

Напомним, что за последние сутки в Москве выявили 8440 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это наибольшее значение с 26 июля. Днём ранее ковид был выявлен у 5789 жителей столицы, а в целом с начала эпидемии в городе выявили 1 795 010 случаев заражения. Возросло и число летальных исходов из-за коронавируса. За последние сутки в Москве скончалось 95 человек, что стало максимумом с 27 июля. Накануне был зафиксирован 91 летальный исход.