Замглавы Нефтеюганска задержана за взятку
В служебных помещениях и по месту жительства подозреваемых проводятся обыски.
Фото © Pixabay
В Нефтеюганске задержана замглавы города, которую подозревают в получении крупной взятки, а также бизнесмен, который эту взятку дал.
По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая получила ювелирные изделия общей стоимостью более 230 тысяч рублей от представителя предприятия за общее покровительство. Благодаря её "содействию" компания получила территорию в 4-м микрорайоне города в долгосрочную аренду.
"При передаче очередной части взятки в размере более 1 млн рублей подозреваемые задержаны следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области и силовой поддержке СОБРа управления Росгвардии по ХМАО-Югре", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
В отношении чиновницы и бизнесмена возбуждены уголовные дела. В служебных помещениях и по месту жительства подозреваемых проводятся обыски.
А в Иркутской области ранее задержали начальника полиции за получение крупной взятки. Полицейский действовал в интересах своей сожительницы и способствовал "смягчению" статьи уголовного дела.
Комментариев: 0