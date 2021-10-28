Замглавы Нефтеюганска задержана за взятку

В Нефтеюганске задержана замглавы города, которую подозревают в получении крупной взятки, а также бизнесмен, который эту взятку дал.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая получила ювелирные изделия общей стоимостью более 230 тысяч рублей от представителя предприятия за общее покровительство. Благодаря её "содействию" компания получила территорию в 4-м микрорайоне города в долгосрочную аренду.

"При передаче очередной части взятки в размере более 1 млн рублей подозреваемые задержаны следователем СК России во взаимодействии с сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области и силовой поддержке СОБРа управления Росгвардии по ХМАО-Югре", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

В отношении чиновницы и бизнесмена возбуждены уголовные дела. В служебных помещениях и по месту жительства подозреваемых проводятся обыски.