Движению "Волонтёры Победы" исполняется шесть лет. В 2015 году по всей стране был создан Всероссийский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, который объединил тысячи неравнодушных людей. С тех пор в движение вступило более 300 000 добровольцев разного возраста из России и 52 стран мира.

Сейчас самому младшему добровольцу один год. Это София, чья мама Ирина уже давно является волонтёром Победы и с самого детства знакомит свою дочь с историей России и её главными достижениями.

София — самый юный "Волонтёр Победы". Фото предоставлено Лайфу пресс-службой движения

"У любви к Родине нет возраста. Поэтому с самого детства нужно учить ребёнка истории своей страны, уважению к страшим, ответственности и пониманию того, что помогать — это важно и нужно. У "Волонтёров Победы" все эти качества есть, за долгие годы мы стали близкими друзьями. И теперь с главными правилами движения я буду знакомить свою дочь", — поделилась Ирина.

В движении активно участвуют и представители "золотого" поколения. Самому старшему волонтёру Победы 97 лет. Это ветеран Пётр Алексеевич Арышев. Его активности, жизнелюбию и энергии можно позавидовать. Вместе с добровольцами Пётр Алексеевич вручал георгиевские ленточки прохожим на улицах. Сейчас из-за коронавируса ветеран вынужден находиться на самоизоляции, но и в это непростое время он с удовольствием участвует в мероприятиях дистанционно.