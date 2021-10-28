"У любви к Родине нет возраста": "Волонтёры Победы" отмечают своё шестилетие
Самому взрослому активисту движения 97 лет, это ветеран ВОВ Пётр Арышев. А самой юной "активистке" Софии всего один год , она "участвовала" в волонтёрских инициативах, когда ещё была в утробе матери.
"Волонтёры Победы" во время акции "Сад памяти".
Фото предоставлено Лайфу пресс-службой движения
Движению "Волонтёры Победы" исполняется шесть лет. В 2015 году по всей стране был создан Всероссийский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, который объединил тысячи неравнодушных людей. С тех пор в движение вступило более 300 000 добровольцев разного возраста из России и 52 стран мира.
Сейчас самому младшему добровольцу один год. Это София, чья мама Ирина уже давно является волонтёром Победы и с самого детства знакомит свою дочь с историей России и её главными достижениями.
София — самый юный "Волонтёр Победы".
Фото предоставлено Лайфу пресс-службой движения
"У любви к Родине нет возраста. Поэтому с самого детства нужно учить ребёнка истории своей страны, уважению к страшим, ответственности и пониманию того, что помогать — это важно и нужно. У "Волонтёров Победы" все эти качества есть, за долгие годы мы стали близкими друзьями. И теперь с главными правилами движения я буду знакомить свою дочь", — поделилась Ирина.
В движении активно участвуют и представители "золотого" поколения. Самому старшему волонтёру Победы 97 лет. Это ветеран Пётр Алексеевич Арышев. Его активности, жизнелюбию и энергии можно позавидовать. Вместе с добровольцами Пётр Алексеевич вручал георгиевские ленточки прохожим на улицах. Сейчас из-за коронавируса ветеран вынужден находиться на самоизоляции, но и в это непростое время он с удовольствием участвует в мероприятиях дистанционно.
"Волонтёры Победы" продолжают помогать ветеранам, заниматься благоустройством памятных мест и воинских захоронений, сопровождают мероприятия передвижной экспозиции "Поезд Победы", второй год подряд проводят международную акцию "Сад памяти", высаживая по всему миру более 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы войны. Активисты взяли шефство над 50 тысячами ветеранов Великой Отечественной и стремятся к тому, чтобы они чувствовали свою значимость.
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