В Крыму ввели домашний режим для непривитых граждан старше 60 лет

Власти Крыма внесли новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением ковида. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Аксёнов. Документ предусматривает домашний режим для граждан старше 60 лет и ограничения для ресторанов и торгово-развлекательных заведений.

"С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не покидать место проживания, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации, ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", — говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства Крыма.

Для этой категории граждан также приостановят льготный проезд в общественном транспорте. Однако это не распространяется на тех, у кого есть сертификат о вакцинации или перенесённом заболевании. Среди других ограничений: расширен перечень предприятий, которые могут принимать посетителей только с QR-кодом. В него включены теперь торгово-развлекательные центры площадью от 300 квадратных метров. Запрещена работа развлекательных центров в выходные, нерабочие и праздничные дни. С 23:00 до 8:00 будут закрыты рестораны.