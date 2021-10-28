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В России разрабатываются две назальные вакцины от ковида на основе "Спутника V"

Одна из них будет представлена в виде спрея, а другая — в виде жидких капель со стабилизатором.

28 октября, 13:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России планируют разработать две интраназальные вакцины против коронавируса на основе препарата "Спутник V". Одной из них займутся специалисты из центра имени Гамалеи, а другой — сотрудники фармакологической компании "Генериум".

"Мы продали "Генериуму" лицензию на назальную форму вакцины "Спутник V". Их вакцина будет отдельно проходить процедуру регистрации. Мы будем выпускать назальную форму вакцины "Спутник V" в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея, а у них — жидкие капли со стабилизатором", объяснил в беседе с "Интерфаксом" глава центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

По словам главы центра, лицензия на производство новой формы вакцины не является исключительной, её производством могут заняться и другие компании.

В России разработали назальную форму вакцины "Спутник V"

В России разработали назальную форму вакцины "Спутник V"

Ранее Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирована детская вакцина от ковида. По его словам, сейчас проводится фармацевтическая экспертиза. Новая вакцина может получить название "Спутник М". Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", рассказали разработчики. Прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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