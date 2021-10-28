В России разрабатываются две назальные вакцины от ковида на основе "Спутника V"

В России планируют разработать две интраназальные вакцины против коронавируса на основе препарата "Спутник V". Одной из них займутся специалисты из центра имени Гамалеи, а другой — сотрудники фармакологической компании "Генериум".

"Мы продали "Генериуму" лицензию на назальную форму вакцины "Спутник V". Их вакцина будет отдельно проходить процедуру регистрации. Мы будем выпускать назальную форму вакцины "Спутник V" в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея, а у них — жидкие капли со стабилизатором", — объяснил в беседе с "Интерфаксом" глава центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.