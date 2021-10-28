В России разрабатываются две назальные вакцины от ковида на основе "Спутника V"
Одна из них будет представлена в виде спрея, а другая — в виде жидких капель со стабилизатором.
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В России планируют разработать две интраназальные вакцины против коронавируса на основе препарата "Спутник V". Одной из них займутся специалисты из центра имени Гамалеи, а другой — сотрудники фармакологической компании "Генериум".
"Мы продали "Генериуму" лицензию на назальную форму вакцины "Спутник V". Их вакцина будет отдельно проходить процедуру регистрации. Мы будем выпускать назальную форму вакцины "Спутник V" в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея, а у них — жидкие капли со стабилизатором", — объяснил в беседе с "Интерфаксом" глава центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
По словам главы центра, лицензия на производство новой формы вакцины не является исключительной, её производством могут заняться и другие компании.
Ранее Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирована детская вакцина от ковида. По его словам, сейчас проводится фармацевтическая экспертиза. Новая вакцина может получить название "Спутник М". Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", рассказали разработчики. Прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.
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