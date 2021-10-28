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В Москве начался отбор подростков на II этап испытаний "Спутника V"

В I этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних в возрасте 12–17 лет.

28 октября, 13:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве стартовал предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от ковида "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В I этапе исследования приняло участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12–17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца. <…> В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что объём введённого препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых. Результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключение, что двукратная вакцинация "Спутником V" способна сформировать хороший поствакцинальный клеточный иммунитет.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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