В Москве начался отбор подростков на II этап испытаний "Спутника V"
В I этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних в возрасте 12–17 лет.
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В Москве стартовал предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от ковида "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"В I этапе исследования приняло участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12–17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца. <…> В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что объём введённого препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых. Результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключение, что двукратная вакцинация "Спутником V" способна сформировать хороший поствакцинальный клеточный иммунитет.
Ранее Лайф писал о самой частой реакции у подростков на вакцину от ковида по мнению Гинцбурга.
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