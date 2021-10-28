Звёзды "Улиц разбитых фонарей" простились с режиссёром Александром Рогожкиным

Церемония прощания с режиссёром Александром Рогожкиным на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге © LIFE

В Петербурге на Богословском кладбище состоялось прощание с режиссёром Александром Рогожкиным, который снял "Особенности национальной охоты" и первые серии "Улиц разбитых фонарей". Во время прощания пару тёплых слов о наставнике сказали российские актёры театра и кино Андрей Федорцов и Сергей Селин.

"Он стал родоначальником сериального движения в новой России. И он предопределил наши актёрские судьбы", — сказал Селин.

Церемония состоялась в 13:00. Из-за коронавирусных ограничений от церемонии в церкви пришлось отказаться. На Богословское кладбище, чтобы проводить народного артиста в последний путь, пришли десятки родных и друзей.