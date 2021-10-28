"На грани трагического": Захарова обратила внимание на обострение ситуации в Донбассе
По её мнению, попытки урегулировать конфликт силой могут обернуться печальными последствиями.
Фото © VK / МИД России
МИД России не исключает дальнейшей деградации ситуации на юго-востоке Украины после сообщения главы ДНР о захвате украинскими военными села Старомарьевка. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
"Последние дни мы видим тревожное — это не то слово, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это всё обострением ситуации в зоне конфликта", — сказала Захарова в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что попытки урегулировать ситуацию силой будут иметь самые печальные, непредсказуемые и в целом трагические последствия. Захарова также напомнила, что все те страны, "которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах" и о ситуации в стране убеждены, что этот конфликт не имеет военного решения.
Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позже полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев уклонился от обсуждения использования дрона в Донбассе. По его словам, Украина своими действиями стремится спровоцировать ДНР и ЛНР на возобновление боёв.
Комментариев: 0