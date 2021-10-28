"Последние дни мы видим тревожное — это не то слово, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это всё обострением ситуации в зоне конфликта", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что попытки урегулировать ситуацию силой будут иметь самые печальные, непредсказуемые и в целом трагические последствия. Захарова также напомнила, что все те страны, "которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах" и о ситуации в стране убеждены, что этот конфликт не имеет военного решения.