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"На грани трагического": Захарова обратила внимание на обострение ситуации в Донбассе

По её мнению, попытки урегулировать конфликт силой могут обернуться печальными последствиями.

28 октября, 13:55
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mid?z=photo-70034991_457352716/album-70034991_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © VK / МИД России

МИД России не исключает дальнейшей деградации ситуации на юго-востоке Украины после сообщения главы ДНР о захвате украинскими военными села Старомарьевка. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

"Последние дни мы видим тревожное — это не то слово, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это всё обострением ситуации в зоне конфликта", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что попытки урегулировать ситуацию силой будут иметь самые печальные, непредсказуемые и в целом трагические последствия. Захарова также напомнила, что все те страны, "которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах" и о ситуации в стране убеждены, что этот конфликт не имеет военного решения.

Глава ДНР заявил о захвате украинскими военными села Старомарьевка

Глава ДНР заявил о захвате украинскими военными села Старомарьевка

Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позже полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев уклонился от обсуждения использования дрона в Донбассе. По его словам, Украина своими действиями стремится спровоцировать ДНР и ЛНР на возобновление боёв.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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