НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Более 90% родителей выступили за экспресс-тестирование на ковид в школах Москвы

В правительстве города отметили, что такие меры принимаются для повышения безопасности в сложный период.

28 октября, 14:07
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Экспресс-тестирование детей на коронавирус в московских школах поддержало более 90% родителей. Такие данные привёл глава столичного Департамента образования и науки Александр Молотков.

"Больше 90% родителей поддерживают проведение такого тестирования. <...> Надо отметить, что это всё происходит исключительно для безопасности в этот сложный период времени", — сказал он на прошедшем сегодня заседании комиссии Московской городской думы по образованию.

Путин поручил кратно увеличить охват тестирования россиян на коронавирус

Путин поручил кратно увеличить охват тестирования россиян на коронавирус

Ранее Лайф сообщал, что в Москве 11 октября запустили бесплатное экспресс-тестирование на ковид. Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут. Сперва таких пунктов было 20, а с 18 октября их количество увеличили до 50.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1