Более 90% родителей выступили за экспресс-тестирование на ковид в школах Москвы
В правительстве города отметили, что такие меры принимаются для повышения безопасности в сложный период.
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Экспресс-тестирование детей на коронавирус в московских школах поддержало более 90% родителей. Такие данные привёл глава столичного Департамента образования и науки Александр Молотков.
"Больше 90% родителей поддерживают проведение такого тестирования. <...> Надо отметить, что это всё происходит исключительно для безопасности в этот сложный период времени", — сказал он на прошедшем сегодня заседании комиссии Московской городской думы по образованию.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве 11 октября запустили бесплатное экспресс-тестирование на ковид. Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут. Сперва таких пунктов было 20, а с 18 октября их количество увеличили до 50.
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