Более 90% родителей выступили за экспресс-тестирование на ковид в школах Москвы

Экспресс-тестирование детей на коронавирус в московских школах поддержало более 90% родителей. Такие данные привёл глава столичного Департамента образования и науки Александр Молотков.

"Больше 90% родителей поддерживают проведение такого тестирования. <...> Надо отметить, что это всё происходит исключительно для безопасности в этот сложный период времени", — сказал он на прошедшем сегодня заседании комиссии Московской городской думы по образованию.