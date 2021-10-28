Корчевников вспомнил "исповедь" Дорониной о потере двойни после измены Басилашвили
По словам журналиста, то интервью со звездой советского кино восьмилетней давности поразило его.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ТАСС / Владимир Гердо
Актриса Татьяна Доронина потеряла своих детей после новости об измене её мужа, актёра Олега Басилашвили, рассказал телеведущий Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" на "России-1". В выпуске, который вышел 28 октября, принял участие актёр Андрей Чубченко.
"Сколько боли было в её словах, когда она мне рассказывала, что не смогла стать мамой. После того предательства, когда Олег Басилашвили, её муж, ей изменил", — вспомнил Корчевников.
В том интервью, которое журналист брал у Татьяны Дорониной восемь лет назад, актриса сообщила, что она потеряла двойню из-за измены мужа Олега Басилашвили. В ходе беседы она рассказала, как приехала в Сталинград, узнала о двойне, поняла, что разводится и останется в одиночестве. По словам Корчевникова, беседа восьмилетней давности поразила его "какой-то своей исповедальностью".
"Вы вообще с какой планеты?": Савичева рассказала, как на неё накинулись хейтеры после рассказа о выкидыше
Ранее Лайф писал, что Корчевников высмеял историю Кати Лель про её связь с инопланетянами. Ведущий поведал, что нечисть с XX века является людям в обличье представителей внеземных цивилизаций.
Комментариев: 0