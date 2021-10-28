В Москве и по всей России заработали штабы акции #МыВместе
Волонтёры будут помогать одиноким людям, которые будут вынуждены находиться на самоизоляции в длинные выходные.
Фото © Пресс-служба ресурсного центра "Мосволонтёр"
На базе ресурсного центра "Мосволонтёр" cостоялось открытие штаба всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В мероприятии участвовал председатель Комитета по молодёжной политике Госдумы и соорганизатор акции Артём Метелев. Он объявил, что аналогичные штабы заработали по всей стране.
"В ближайшее время пожилые люди и инвалиды будут находиться на самоизоляции. Если у человека есть родные, то это можно пережить, но если он одинок, то это проблема. В России, по официальным данным, почти восемь миллионов одиноких пожилых людей. Для того чтобы не оставлять их наедине с пандемией, запертыми в квартирах, во всех регионах России открываются волонтёрские штабы #МыВместе", — сказал он на открытии.
Как пояснили в организации "Мосволонтёр", в столичном штабе находится ситуационный центр. Именно туда поступают заявки о помощи, там обучают волонтёров и распределяют между ними запросы. Добровольцев учат выстраивать диалог с теми, кому нужна помощь, правильно использовать средства индивидуальной защиты и объясняют механизм доставки продуктов и лекарств. А по телефону 8-800-200-34-11 работает горячая линия.
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Ранее Метелев в ходе пленарного заседания сообщил депутатам о возобновлении акции #МыВместе и призвал коллег присоединиться к волонтёрам, чтобы оказать помощь гражданам в условиях пандемии коронавируса. Парламентарий напомнил, что участники общероссийской акции, которая стартовала в марте 2020 года, помогли 6,5 млн россиян за время эпидемии.
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