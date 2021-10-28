В Москве и по всей России заработали штабы акции #МыВместе

На базе ресурсного центра "Мосволонтёр" cостоялось открытие штаба всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В мероприятии участвовал председатель Комитета по молодёжной политике Госдумы и соорганизатор акции Артём Метелев. Он объявил, что аналогичные штабы заработали по всей стране.

"В ближайшее время пожилые люди и инвалиды будут находиться на самоизоляции. Если у человека есть родные, то это можно пережить, но если он одинок, то это проблема. В России, по официальным данным, почти восемь миллионов одиноких пожилых людей. Для того чтобы не оставлять их наедине с пандемией, запертыми в квартирах, во всех регионах России открываются волонтёрские штабы #МыВместе", — сказал он на открытии.

Как пояснили в организации "Мосволонтёр", в столичном штабе находится ситуационный центр. Именно туда поступают заявки о помощи, там обучают волонтёров и распределяют между ними запросы. Добровольцев учат ​​выстраивать диалог с теми, кому нужна помощь, правильно использовать средства индивидуальной защиты и объясняют механизм доставки продуктов и лекарств. А по телефону 8-800-200-34-11 работает горячая линия.