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Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации

Политик раскритиковал россиян, которые на время нерабочих дней бросились покупать путёвки.

28 октября, 14:32
<p>Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для тех, кто отказывается от вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление он сделал в эфире "Радио России".

"Если кто-то занимает позицию против прививки — вплоть до уголовного наказания!" — сказал Жириновский.

Владимир Жириновский также выступил с жёсткой критикой в адрес тех, кто купил турпутёвки на период нерабочей недели. Он считает, что нужно наказывать за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности повлекло или могло повлечь массовое заболевание людей. А ещё, по мнению политика, необходимо усилить режим самоизоляции и использовать армию для борьбы с пандемией. По его мнению, стоит "отозвать врачей-пенсионеров" и выделить для заболевших ковидом койки в санаториях, пансионатах и недорогих гостиницах.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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