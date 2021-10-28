Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для тех, кто отказывается от вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление он сделал в эфире "Радио России".

Владимир Жириновский также выступил с жёсткой критикой в адрес тех, кто купил турпутёвки на период нерабочей недели. Он считает, что нужно наказывать за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности повлекло или могло повлечь массовое заболевание людей. А ещё, по мнению политика, необходимо усилить режим самоизоляции и использовать армию для борьбы с пандемией. По его мнению, стоит "отозвать врачей-пенсионеров" и выделить для заболевших ковидом койки в санаториях, пансионатах и недорогих гостиницах.