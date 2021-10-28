Смерть телесудьи Валерия Степанова повергла в шок участников "Суда присяжных"
По мнению коллеги, знаменитый юрист выполнял важную миссию — с помощью программы он пытался проповедовать принципы законности.
Кадр из видео © YouTube / НТВ
Юрист и телесудья Валерий Степанов был другом, наставником и примером для коллег, которые снимались вместе с ним на шоу "Суд присяжных". Об этом рассказала адвокат и одна из участниц программы Марина Беликова.
"Это страшный шок для всей нашей семьи, потому что мы очень долго вместе работали. Он был потрясающим человеком, профессионалом с большой буквы, справедливым, добрым, с потрясающим чувством юмора. Его любили все", — сказала Беликова "Газете.ru".
По её мнению, Степанов нёс важную миссию, он в рамках телевизионной программы пытался проповедовать принципы законности, которые не всегда соблюдаются в российских судах.
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