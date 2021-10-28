НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Смерть телесудьи Валерия Степанова повергла в шок участников "Суда присяжных"

По мнению коллеги, знаменитый юрист выполнял важную миссию — с помощью программы он пытался проповедовать принципы законности.

28 октября, 15:28
<p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=63hsUUNDlk8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / НТВ</a></p>

Кадр из видео © YouTube / НТВ

Юрист и телесудья Валерий Степанов был другом, наставником и примером для коллег, которые снимались вместе с ним на шоу "Суд присяжных". Об этом рассказала адвокат и одна из участниц программы Марина Беликова.

"Это страшный шок для всей нашей семьи, потому что мы очень долго вместе работали. Он был потрясающим человеком, профессионалом с большой буквы, справедливым, добрым, с потрясающим чувством юмора. Его любили все", — сказала Беликова "Газете.ru".

По её мнению, Степанов нёс важную миссию, он в рамках телевизионной программы пытался проповедовать принципы законности, которые не всегда соблюдаются в российских судах.

Телесудья из мема "Полностью оправдан" Валерий Степанов умер от коронавируса

Телесудья из мема "Полностью оправдан" Валерий Степанов умер от коронавируса

Ранее от ковида умерла журналистка Майя Пешкова. Смерть наступила в ночь на субботу, 23 октября. В последнее время 75-летняя женщина находилась в больнице.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1