Смерть телесудьи Валерия Степанова повергла в шок участников "Суда присяжных"

Юрист и телесудья Валерий Степанов был другом, наставником и примером для коллег, которые снимались вместе с ним на шоу "Суд присяжных". Об этом рассказала адвокат и одна из участниц программы Марина Беликова.

"Это страшный шок для всей нашей семьи, потому что мы очень долго вместе работали. Он был потрясающим человеком, профессионалом с большой буквы, справедливым, добрым, с потрясающим чувством юмора. Его любили все", — сказала Беликова "Газете.ru".

По её мнению, Степанов нёс важную миссию, он в рамках телевизионной программы пытался проповедовать принципы законности, которые не всегда соблюдаются в российских судах.