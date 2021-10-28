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У покончившего с собой подозреваемого в убийстве семьи экс-банкира нашли четыре ножа

Во время следственных действий мужчине стало плохо, после чего он практически не смог отвечать на вопросы.

28 октября, 15:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У подозреваемого в убийстве семьи экс-банкира в Москве, который покончил с собой в изоляторе, после задержания обнаружили четыре охотничьих ножа и немецкий кинжал. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Андрея Скрипкина задержали накануне на выходе из гостиницы в Витебской области Белоруссии. Сперва он утверждал, что не причастен ни к какому убийству, потом заявил, что о жестокой расправе всё же мельком слышал в СМИ.

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Однако далее мужчине резко поплохело. Скрипкина привели в чувства с помощью нашатыря, после чего общение с правоохранителями давалось ему крайне тяжело. На повторный вопрос о том, причастен ли он к убийству, подозреваемый ответил неоднозначно. Позже без признаков жизни его обнаружили в камере ИВС.

Вместе со Скрипкиным силовики задержали водителя, с которым он ездил по Белоруссии. У него изъяли травматический пистолет. Сейчас правоохранители устанавливают его возможную причастность к тройному убийству.

Напомним, тела трёх человек, включая одного ребёнка, были обнаружены в московской квартире на Мосфильмовской улице 26 октября. Как сообщал Лайф, семья не выходила на связь с воскресенья. По предварительным данным, у восьмилетнего ребёнка перелом шеи, а у его родителей зафиксированы ножевые ранения. Убитыми оказались бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и сын. Подозреваемый был задержан накануне, 27 октября, в Белоруссии. Скрипкина заочно арестовали, а сегодня должны были доставить на допрос в Москву, но ночью он покончил с собой.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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