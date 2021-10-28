У покончившего с собой подозреваемого в убийстве семьи экс-банкира нашли четыре ножа

У подозреваемого в убийстве семьи экс-банкира в Москве, который покончил с собой в изоляторе, после задержания обнаружили четыре охотничьих ножа и немецкий кинжал. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Андрея Скрипкина задержали накануне на выходе из гостиницы в Витебской области Белоруссии. Сперва он утверждал, что не причастен ни к какому убийству, потом заявил, что о жестокой расправе всё же мельком слышал в СМИ.

Однако далее мужчине резко поплохело. Скрипкина привели в чувства с помощью нашатыря, после чего общение с правоохранителями давалось ему крайне тяжело. На повторный вопрос о том, причастен ли он к убийству, подозреваемый ответил неоднозначно. Позже без признаков жизни его обнаружили в камере ИВС.

Вместе со Скрипкиным силовики задержали водителя, с которым он ездил по Белоруссии. У него изъяли травматический пистолет. Сейчас правоохранители устанавливают его возможную причастность к тройному убийству.