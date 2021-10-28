Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в своём инстаграме сообщил, что он и его подруга — модель Джорджина Родригес — ждут близнецов.

"Рады сообщить, что мы ждём близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами", — написал Роналду.

Ранее Лайф сообщал, что Джорджина Родригес находится на 12-й неделе беременности. При этом у пары уже есть дочка, тогда как у Роналду до этого уже было трое детей.