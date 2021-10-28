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"Наши сердца полны любви": Роналду сообщил, что они с возлюбленной ждут близнецов

Ранее стало известно, что девушка одного из лучших футболистов мира находится на 12-й неделе беременности.

28 октября, 15:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVk29cSI-2E/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cristiano</a></p>

Фото © Instagram / cristiano

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в своём инстаграме сообщил, что он и его подруга — модель Джорджина Родригес — ждут близнецов.

"Рады сообщить, что мы ждём близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами", — написал Роналду.

Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз

Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз

Ранее Лайф сообщал, что Джорджина Родригес находится на 12-й неделе беременности. При этом у пары уже есть дочка, тогда как у Роналду до этого уже было трое детей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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