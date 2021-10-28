"Наши сердца полны любви": Роналду сообщил, что они с возлюбленной ждут близнецов
Ранее стало известно, что девушка одного из лучших футболистов мира находится на 12-й неделе беременности.
Фото © Instagram / cristiano
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в своём инстаграме сообщил, что он и его подруга — модель Джорджина Родригес — ждут близнецов.
"Рады сообщить, что мы ждём близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами", — написал Роналду.
Ранее Лайф сообщал, что Джорджина Родригес находится на 12-й неделе беременности. При этом у пары уже есть дочка, тогда как у Роналду до этого уже было трое детей.
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