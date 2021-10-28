НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Совфеде наградили детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях

Юные спасатели удостоены специальной медали верхней палаты российского парламента.

28 октября, 15:23
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Совете Федерации состоялась церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Из-за коронавирусных ограничений мероприятие прошло в формате телемоста.

"Действия каждого из вас в чрезвычайной ситуации — это образец героического, высоконравственного поведения, сопряжённого с огромным риском для собственной жизни. Надеюсь, что ваши добрые дела и искренняя благодарность за них станут отправной точкой на пути беззаветного служения Отечеству", — сказал министр обороны Сергей Шойгу.

Министр уверен, что для молодёжи и всего общества такие героические поступки станут "надёжным ценностным ориентиром и мощным стимулом к самосовершенствованию". Шойгу добавил, что наград в этом году были удостоены и некоторые студенты "Юнармии".

В Челябинской области установили памятник спасшему двух детей школьнику

В Челябинской области установили памятник спасшему двух детей школьнику

Ранее Путин подписал указ о награждении врачей из нескольких регионов. Награды получат медики, которые внесли большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1