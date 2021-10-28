В Совфеде наградили детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях

В Совете Федерации состоялась церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Из-за коронавирусных ограничений мероприятие прошло в формате телемоста.

"Действия каждого из вас в чрезвычайной ситуации — это образец героического, высоконравственного поведения, сопряжённого с огромным риском для собственной жизни. Надеюсь, что ваши добрые дела и искренняя благодарность за них станут отправной точкой на пути беззаветного служения Отечеству", — сказал министр обороны Сергей Шойгу.

Министр уверен, что для молодёжи и всего общества такие героические поступки станут "надёжным ценностным ориентиром и мощным стимулом к самосовершенствованию". Шойгу добавил, что наград в этом году были удостоены и некоторые студенты "Юнармии".