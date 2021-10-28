Фильм "Братство" Павла Лунгина впервые покажут на ТВ

Снятый в 2019 году фильм "Братство" российского режиссёра Павла Лунгина впервые появится на экранах телевизоров. Права на прокат приобрёл телеканал "Рен-ТВ" и планирует представить кинокартину своим зрителям уже 6 ноября.

"Мы ждали этой возможности и абсолютно убеждены, что этот фильм, как и любая другая работа Павла Лунгина, заслуживает самого думающего и внимательного зрителя", — заявил генеральный директор телеканала Владимир Тюлин.

Кинокартина посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В центре внимания 108-я мотострелковая дивизия, которой предстоит отход через перевал Саланг, подконтрольный моджахедам. Дело осложняется тем, что в плен к моджахедам попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра интересов различных сторон конфликта, но для солдат разведроты важнее всего остаётся правило — не бросать своих.

"Он [фильм] про то, что даже в этих чудовищных испытаниях можно остаться человеком, сохранив дружбу, верность, чистоту и стыд", — высказался о своей работе Лунгин.