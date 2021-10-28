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СК Белоруссии проверит обстоятельства гибели подозреваемого в убийстве экс-банкира Яхонтова

В настоящее время следователи проводят осмотр ИВС, где Андрей Скрипкин покончил с собой.

28 октября, 09:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Следственный комитет Белоруссии изучает обстоятельства гибели в изоляторе временного содержания в Витебске Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве бывшего банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей СК республики.

"Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство", — уточнили в ведомстве.

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Напомним, тела трёх человек, включая одного ребёнка, были обнаружены в московской квартире на Мосфильмовской улице 26 октября. Как сообщал Лайф, семья не выходила на связь с воскресенья. По предварительным данным, у восьмилетнего ребёнка перелом шеи, а у его родителей зафиксированы ножевые ранения. Убитыми оказались бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и сын. Подозреваемый был задержан накануне, 27 октября, в Белоруссии. Скрипкина заочно арестовали, а сегодня должны были доставить на допрос в Москву, но ночью он покончил с собой.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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