Собчак: Я — самая богатая жена чиновника
Журналистка раскрыла свои доходы, которые она, будучи супругой госслужащего, обязана декларировать по закону.
Кадр из шоу Иды Галич "Есть вопросики" © YouTube
В новом выпуске ютуб-шоу Иды Галич "Есть вопросики" журналистка и телеведущая Ксения Собчак без стеснения назвала сумму, которую она зарабатывает в год. Она напомнила, что по закону не имеет права умалчивать о своих средствах из-за замужества за Константином Богомоловым, режиссёром и худруком Театра на Малой Бронной. Этот театр является государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы, а Богомолов, соответственно, является госслужащим, который обязан декларировать свои доходы, как и его супруга.
"Я — самая богатая жена чиновника. Если раньше народ можно было раздражать, когда они переписывали своё имущество на жён, то сейчас я испортила всю малину. Теперь сложно сказать, что мы эти деньги взяли у культуры. Мой заработок — это сумма порядка четырёх с чем-то миллионов долларов в год. В месяц — пока нет, но мы стремимся", — рассказала Собчак.
Несмотря на свои огромные заработки, главным в их семье Ксения всё-таки назвала своего мужа. А себя она назвала почти идеальной женой, хотя готовить Собчак, по её собственному признанию, не умеет, а убираться просто не любит.
Напомним, что с 2019 года Ксения Собчак, родившая сына от Виторгана, замужем за режиссёром Константином Богомоловым. На собственную свадьбу пара приехала на катафалке, после чего ведущая написала в соцсетях, выложив фото с возлюбленным: "Пусть, как было написано на том катафалке, всё так и будет: "Пока смерть не разлучит нас!"
А не так давно Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Позже появилось видео момента смертельного ДТП. Водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля.
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