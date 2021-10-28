Собчак: Я — самая богатая жена чиновника

В новом выпуске ютуб-шоу Иды Галич "Есть вопросики" журналистка и телеведущая Ксения Собчак без стеснения назвала сумму, которую она зарабатывает в год. Она напомнила, что по закону не имеет права умалчивать о своих средствах из-за замужества за Константином Богомоловым, режиссёром и худруком Театра на Малой Бронной. Этот театр является государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы, а Богомолов, соответственно, является госслужащим, который обязан декларировать свои доходы, как и его супруга.

"Я — самая богатая жена чиновника. Если раньше народ можно было раздражать, когда они переписывали своё имущество на жён, то сейчас я испортила всю малину. Теперь сложно сказать, что мы эти деньги взяли у культуры. Мой заработок — это сумма порядка четырёх с чем-то миллионов долларов в год. В месяц — пока нет, но мы стремимся", — рассказала Собчак.

Несмотря на свои огромные заработки, главным в их семье Ксения всё-таки назвала своего мужа. А себя она назвала почти идеальной женой, хотя готовить Собчак, по её собственному признанию, не умеет, а убираться просто не любит.