Подозреваемого в убийстве экс-банкира, его жены и сына назвали уравновешенным парнем

Бывший партнёр Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве, рассказал, что его тогдашний коллега производил впечатление "уравновешенного парня".

"Мы были партнёрами по бизнесу около трёх лет назад, потом Андрей вышел из дела. Я никогда не видел его агрессивным, у меня сложилось хорошее впечатление о нём", — сказал он в беседе с RT.

Позднее стало известно, что главный подозреваемый — Скрипкин — найден мёртвым в ИВС в Витебске. Несмотря на это, дело, вероятно, будет рассматриваться дальше, так как есть и другие подозреваемые. Об этом рассказал заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

"Если бы можно было предполагать, что это лицо действовало самостоятельно, не было заказчиков, без соучастия других лиц, фигурантов, дело можно было бы прекращать. Если у следствия есть основания полагать, что это дело заказное, есть другие участники, которые могли заказать убийство, способствовали лицу в его совершении, то следствие будет продолжаться в отношении других лиц", — объяснил он в разговоре с газетой "Вечерняя Москва".

Следовательно, будут проводиться оперативно-разыскные мероприятия, следственные действия, чтобы найти заказчиков, задержать, предъявить обвинение и доказать их вину. А параллельно с этим оперативники продолжат работу по доказательству вины Скрипкина. Решающее слово, конечно, у суда, но он выносит приговор на основании совокупности всех материалов уголовного дела.