Подозреваемого в убийстве экс-банкира, его жены и сына назвали уравновешенным парнем
Главный фигурант громкого дела ранее был найден мёртвым в ИВС в белорусском Витебске.
Кадр из видео © ГСУ СК России по г. Москве
Бывший партнёр Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве, рассказал, что его тогдашний коллега производил впечатление "уравновешенного парня".
"Мы были партнёрами по бизнесу около трёх лет назад, потом Андрей вышел из дела. Я никогда не видел его агрессивным, у меня сложилось хорошее впечатление о нём", — сказал он в беседе с RT.
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Позднее стало известно, что главный подозреваемый — Скрипкин — найден мёртвым в ИВС в Витебске. Несмотря на это, дело, вероятно, будет рассматриваться дальше, так как есть и другие подозреваемые. Об этом рассказал заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.
"Если бы можно было предполагать, что это лицо действовало самостоятельно, не было заказчиков, без соучастия других лиц, фигурантов, дело можно было бы прекращать. Если у следствия есть основания полагать, что это дело заказное, есть другие участники, которые могли заказать убийство, способствовали лицу в его совершении, то следствие будет продолжаться в отношении других лиц", — объяснил он в разговоре с газетой "Вечерняя Москва".
Следовательно, будут проводиться оперативно-разыскные мероприятия, следственные действия, чтобы найти заказчиков, задержать, предъявить обвинение и доказать их вину. А параллельно с этим оперативники продолжат работу по доказательству вины Скрипкина. Решающее слово, конечно, у суда, но он выносит приговор на основании совокупности всех материалов уголовного дела.
Напомним, тела трёх человек, включая одного ребёнка, были обнаружены в московской квартире на Мосфильмовской улице 26 октября. Как сообщал Лайф, семья не выходила на связь с воскресенья. По предварительным данным, у восьмилетнего ребёнка перелом шеи, а у его родителей зафиксированы ножевые ранения. Убитыми оказались бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и сын. Подозреваемый был задержан накануне, 27 октября, в Белоруссии. Скрипкина заочно арестовали, а 28 октября должны были доставить на допрос в Москву.
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