Критик Соседов назвал абсурдом обвинения в гей-пропаганде в адрес "Муз-ТВ"

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал абсурдными обвинения в гей-пропаганде в адрес телеканала "Муз-ТВ". Он предложил задать вопросы тем, кто эти обвинения выдвинул.

"Претензии абсурдны, вообще-то, если абстрактно говорить. Может быть, они увидели то, чего мы не увидели? А я, повторяю, видел немало. Вообще, претензии такого рода кажутся мне глупыми и абсурдными, если в целом. Может, они увидели что-то особое, надо у них спросить", — сказал Соседов в беседе с порталом News.ru.