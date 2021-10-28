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Критик Соседов назвал абсурдом обвинения в гей-пропаганде в адрес "Муз-ТВ"

Телекомпании грозит внушительный штраф или приостановка вещания на несколько месяцев.

28 октября, 15:51
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал абсурдными обвинения в гей-пропаганде в адрес телеканала "Муз-ТВ". Он предложил задать вопросы тем, кто эти обвинения выдвинул.

"Претензии абсурдны, вообще-то, если абстрактно говорить. Может быть, они увидели то, чего мы не увидели? А я, повторяю, видел немало. Вообще, претензии такого рода кажутся мне глупыми и абсурдными, если в целом. Может, они увидели что-то особое, надо у них спросить", — сказал Соседов в беседе с порталом News.ru.

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О том, что в Басманный суд Москвы поступил протокол, в котором телеканал "Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей, стало известно сегодня. При этом в документах не уточнялось, что именно послужило поводом для обращения. Теперь компании грозит внушительный штраф или же приостановка вещания на три месяца.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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