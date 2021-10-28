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"Награда за ваше трудолюбие": Путин поздравил Дину Аверину с очередной победой на чемпионате мира в Японии

Сегодня наша гимнастка стала сильнейшей в упражнениях с булавами, а также взяла серебро в соревнованиях с лентой.

28 октября, 16:00
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/gymnastics/status/1453529438021423106/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FIG</a></p>

Фото © Twitter/FIG

Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием третьей золотой медали на чемпионате мира по художественной гимнастике, который продолжается в Японии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта в упражнениях с булавами. Такой впечатляющий успех — большая, заслуженная награда за ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу", — отметил глава государства.

"Россия для неё ничто": Как эмигрировавшая в Японию бывший тренер сборной СССР "крадёт" золото у Дины Авериной

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Напомним, Дина Аверина сегодня стала сильнейшей в упражнениях с булавами, завоевав третье золото на турнире в Японии. Теперь она 16-кратная чемпионка мира. Позднее россиянка завоевала серебро в упражнениях с лентой. Её сестра Арина Аверина стала третьей. Добавим, что соревнования завершились судейским скандалом. Арбитры отдали победу белоруске Алине Горносько. При этом наша сторона подала протест, однако он был отклонён.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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