"Награда за ваше трудолюбие": Путин поздравил Дину Аверину с очередной победой на чемпионате мира в Японии
Сегодня наша гимнастка стала сильнейшей в упражнениях с булавами, а также взяла серебро в соревнованиях с лентой.
Фото © Twitter/FIG
Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с завоеванием третьей золотой медали на чемпионате мира по художественной гимнастике, который продолжается в Японии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта в упражнениях с булавами. Такой впечатляющий успех — большая, заслуженная награда за ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу", — отметил глава государства.
"Россия для неё ничто": Как эмигрировавшая в Японию бывший тренер сборной СССР "крадёт" золото у Дины Авериной
Напомним, Дина Аверина сегодня стала сильнейшей в упражнениях с булавами, завоевав третье золото на турнире в Японии. Теперь она 16-кратная чемпионка мира. Позднее россиянка завоевала серебро в упражнениях с лентой. Её сестра Арина Аверина стала третьей. Добавим, что соревнования завершились судейским скандалом. Арбитры отдали победу белоруске Алине Горносько. При этом наша сторона подала протест, однако он был отклонён.
Комментариев: 0