"Надо работать, а не болтать": Онищенко жёстко ответил Жириновскому на призыв сажать антипрививочников
Он выразил надежду на то, что российские законы никогда не позволят "вешать" за отказ от вакцинации.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, Михаил Почуев
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не видит смысла принуждать людей вакцинироваться, угрожая уголовным преследованием, тем более что это не предусмотрено российским законодательством. Так он прокомментировал призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского ввести уголовное наказание за отказ от прививок.
"Надо работать, а не болтать. Заниматься вакцинацией. Можно людей вешать, можно расстреливать за отказ от прививки, но это не предусмотрено нашим законодательством и, надеюсь, такого никогда не произойдёт. Проблема в том, что главврачей никто не слушает, пропагандой не занимается. Одни заявляют, что правительство ничего делать не хочет, другие — что речь о политической безответственности, третьи придумывают какой-то бред о нашей ментальности. Но всё это развлекаются люди, не имеющие никакого реального отношения к проблеме", — заявил он в разговоре с "Лентой.ру".
Нет смысла обсуждать то, что не представляется реальным, вместо этого лучше потратить время на настоящую работу по борьбе с эпидемией, заключил Геннадий Онищенко.
Ранее Лайф писал о призыве Жириновского ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации. Политик негодовал и жёстко критиковал тех, кто купил турпутёвки на период нерабочей недели. Он считает, что нужно наказывать за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности повлекло или могло повлечь массовое заболевание людей.
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