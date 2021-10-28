"Надо работать, а не болтать. Заниматься вакцинацией. Можно людей вешать, можно расстреливать за отказ от прививки, но это не предусмотрено нашим законодательством и, надеюсь, такого никогда не произойдёт. Проблема в том, что главврачей никто не слушает, пропагандой не занимается. Одни заявляют, что правительство ничего делать не хочет, другие — что речь о политической безответственности, третьи придумывают какой-то бред о нашей ментальности. Но всё это развлекаются люди, не имеющие никакого реального отношения к проблеме", — заявил он в разговоре с "Лентой.ру".