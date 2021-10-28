Историк перечислил характерные для Санкт-Петербурга запахи
Профессор признался, что ради эксперимента сравнил, чем пахнут мосты в других городах.
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Доктор исторических наук и профессор факультета истории Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Лапин рассказал, какие запахи являются ключевыми для Северной столицы. По его словам, Северная столица пахнет морем и ледяным чугуном, а вот в XVIII–XIX веках город на Неве имел запах конюшни.
"Когда я был маленький, ограды и решётки были на уровне моего носа. И мне запомнился запах мёрзлого чугуна. Дыхание чёрного чугуна морозного — особенный зимний петербургский запах. Рекомендую попробовать", — поделился он своим видением города в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Историк не скрыл, что для сравнения специально нюхал мосты в разных городах. Тем не менее ни в Самаре, ни в Нижнем Новгороде зимние мосты не пахнут так, как в Санкт-Петербурге. Лапин добавил, что в целом восприятие запаха — очень субъективный вопрос.
Ранее финская журналистка назвала "самый русский город". Она также призналась в особенном отношении к этому туристическому центру и заявила, что он является частью истории её родной страны.
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