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Историк перечислил характерные для Санкт-Петербурга запахи

Профессор признался, что ради эксперимента сравнил, чем пахнут мосты в других городах.

28 октября, 16:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Доктор исторических наук и профессор факультета истории Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Лапин рассказал, какие запахи являются ключевыми для Северной столицы. По его словам, Северная столица пахнет морем и ледяным чугуном, а вот в XVIII–XIX веках город на Неве имел запах конюшни.

"Когда я был маленький, ограды и решётки были на уровне моего носа. И мне запомнился запах мёрзлого чугуна. Дыхание чёрного чугуна морозного — особенный зимний петербургский запах. Рекомендую попробовать", — поделился он своим видением города в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Историк не скрыл, что для сравнения специально нюхал мосты в разных городах. Тем не менее ни в Самаре, ни в Нижнем Новгороде зимние мосты не пахнут так, как в Санкт-Петербурге. Лапин добавил, что в целом восприятие запаха — очень субъективный вопрос.

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Ранее финская журналистка назвала "самый русский город". Она также призналась в особенном отношении к этому туристическому центру и заявила, что он является частью истории её родной страны.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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