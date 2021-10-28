Стоимость газа в Европе упала ниже $900 впервые с 24 сентября

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 28 октября опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Такой спад наблюдается впервые с 24 сентября, свидетельствуют данные биржи ICE (Intercontinental Exchange).

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) в Нидерландах к этому вечеру упала до отметки 897,8 доллара за тысячу кубометров, или 74,88 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару). Общее падение цены на голубое топливо за день составило почти 14%.