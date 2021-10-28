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Стоимость газа в Европе упала ниже $900 впервые с 24 сентября

Цены на голубое топливо подскочили в сентябре и в пике превышали 1900 долларов.

28 октября, 16:22
<p>Фото © ТАСС / Виталий Тимкив</p>

Фото © ТАСС / Виталий Тимкив

Стоимость газа в Европе в ходе торгов 28 октября опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Такой спад наблюдается впервые с 24 сентября, свидетельствуют данные биржи ICE (Intercontinental Exchange).

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF (Title Transfer Facility Natural Gas Price Index) в Нидерландах к этому вечеру упала до отметки 897,8 доллара за тысячу кубометров, или 74,88 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару). Общее падение цены на голубое топливо за день составило почти 14%.

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Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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