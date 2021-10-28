Санду назвала виновников газового кризиса в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду возложила ответственность за газовый кризис на прежние власти страны, которые не обеспечили её энергетическую безопасность. Об этом глава республики заявила в ходе брифинга после заседания Высшего совета безопасности.

"В кризисе прежде всего виноваты прежние безответственные власти, которые за последние 30 лет ничего не сделали для энергетической безопасности страны, продвигали коррупционные схемы, поставив республику в зависимость от приднестровского режима", — сказала она.

На пресс-конференции также обсуждались дальнейшие действия правительственных органов в условиях объявленного в республике чрезвычайного положения из-за нехватки газа.