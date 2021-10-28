Санду назвала виновников газового кризиса в Молдавии
Она обвинила своих предшественников в том, что они поставили республику в зависимость от приднестровского режима.
Фото © Facebook / Maia Sandu
Президент Молдавии Майя Санду возложила ответственность за газовый кризис на прежние власти страны, которые не обеспечили её энергетическую безопасность. Об этом глава республики заявила в ходе брифинга после заседания Высшего совета безопасности.
"В кризисе прежде всего виноваты прежние безответственные власти, которые за последние 30 лет ничего не сделали для энергетической безопасности страны, продвигали коррупционные схемы, поставив республику в зависимость от приднестровского режима", — сказала она.
На пресс-конференции также обсуждались дальнейшие действия правительственных органов в условиях объявленного в республике чрезвычайного положения из-за нехватки газа.
Напомним, 22 октября в Молдавии ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что это техническая процедура, необходимая для выделения денег на покупку топлива из альтернативных источников. В "Газпроме" тем временем предупредили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов.
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