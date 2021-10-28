Проникшему в ковидную больницу томичу угрожают "перерезать горло"

Житель Томска, который под видом медика проник в "красную зону" ковидной больницы ради бабушки, признался, что после этого инцидента потерял работу и начал получать угрозы. Об этом пишет телеканал "360".

"Мне звонили вчера с неизвестного номера, который скрытый, сказали, что если я продолжу это дальше форсировать, мне горло перережут. У меня с работой теперь хана: мне позвонил начальник и сказал, чтобы я на работу больше не выходил, потому что ему такие яркие личности не нужны. И в итоге я сейчас остался и без денег, и без всего", — посетовал собеседник телеканала.

Последние несколько дней мужчина провёл в Москве, ночуя в подъезде из-за отсутствия денег. В столицу томич направился сразу же после того, как его раскрыли в больнице, надеясь пожаловаться на ненадлежащий уход за его бабушкой в СК и прокуратуру. Пока молодой человек не знает, как поступить дальше. Он боится, что, оставаясь в больнице, его бабушка долго не протянет, но в то же время считает, что если женщина умрёт дома — в этом могут обвинить его самого.