"Спорительница хлебов": Чего нельзя делать православным в День иконы Богоматери 28 октября
По некоторым поверьям, нарушение запрета может принести верующим беды и нездоровье.
Фото © Сайт "Православный церковный календарь"
Православные верующие 28 октября отмечают День иконы Божией Матери, которая называется "Спорительница хлебов". Само слово "спорость" в религиозном значении созвучно со словом "спорый", которое означает: дающий при наименьших затратах наиболее быстрый или выгодный результат. Именно поэтому к ней обращаются с просьбой об умножении земных и небесных плодов, молят об избавлении от голода, засухи, неурожая.
"Спорительница хлебов" написана по благословению старца Введенской Оптиной Пустыни иеросхимонаха Амвросия (1812–1891). Этот подвижник XIX века иконой благословил основанную им недалеко от Оптиной Пустыни Шамординскую женскую обитель в честь Казанской иконы Божией Матери.
Существовало поверье, что верующим в этот день нужно обязательно выполнить три дела — это гарантирует удачу в будущем. В этот день на Руси готовились к зиме: проверяли зимнюю одежду, валяли валенки, готовили сани, проверяли запасы. Лениться не полагалось. Однако традиции запрещали стирать и чинить сломанные вещи — верили, что нарушение запрета принесёт беды и нездоровье, а починенная вещь долго не прослужит.
Ранее православные верующие отмечали Ореховый Спас. Иерей Георгий Максимов отметил, что за красивыми обычаями важно не забывать подлинно христианского содержания праздника.
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