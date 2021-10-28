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"Спорительница хлебов": Чего нельзя делать православным в День иконы Богоматери 28 октября

По некоторым поверьям, нарушение запрета может принести верующим беды и нездоровье.

28 октября, 08:31
<p>Фото © Сайт <a href="https://azbyka.ru/days/ikona-sporitelnica-hlebov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Православный церковный календарь"</a></p>

Фото © Сайт "Православный церковный календарь"

Православные верующие 28 октября отмечают День иконы Божией Матери, которая называется "Спорительница хлебов". Само слово "спорость" в религиозном значении созвучно со словом "спорый", которое означает: дающий при наименьших затратах наиболее быстрый или выгодный результат. Именно поэтому к ней обращаются с просьбой об умножении земных и небесных плодов, молят об избавлении от голода, засухи, неурожая.

"Спорительница хлебов" на­пи­са­на по бла­го­сло­ве­нию стар­ца Вве­ден­ской Оп­ти­ной Пустыни иерос­хи­мо­на­ха Ам­вро­сия (1812–1891). Этот по­движ­ник XIX ве­ка ико­ной бла­го­сло­вил ос­но­ван­ную им неда­ле­ко от Оп­ти­ной Пу­сты­ни Ша­мор­дин­скую жен­скую оби­тель в честь Ка­­занской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри.

Существовало поверье, что верующим в этот день нужно обязательно выполнить три дела — это гарантирует удачу в будущем. В этот день на Руси готовились к зиме: проверяли зимнюю одежду, валяли валенки, готовили сани, проверяли запасы. Лениться не полагалось. Однако традиции запрещали стирать и чинить сломанные вещи — верили, что нарушение запрета принесёт беды и нездоровье, а починенная вещь долго не прослужит.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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