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Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по глобальным проблемам

Главное совпадение мнений кроется в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на азиатско-тихоокеанском пространстве.

28 октября, 08:24
<p>Фото © ТАСС / Евгений Паулин </p>

Фото © ТАСС / Евгений Паулин

Президент России Владимир Путин заявил, что позиции РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ключевым мировым проблемам близки, имеются предпосылки для усиления сотрудничества в сфере стратегической стабильности, развития экономики.

"Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве", — заявил президент во время выступления на саммите АСЕАН.

По его мнению, сейчас имеются все возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН по вопросам укрепления стабильности, безопасности, по восстановлению экономики в период коронавируса.

В Кремле рассказали о подготовке Путина к саммиту АСЕАН

В Кремле рассказали о подготовке Путина к саммиту АСЕАН

Лайф ранее писал о том, что Путин заявил о готовности России делиться опытом по борьбе с ковидом. Президент предложил расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из стран АСЕАН.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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