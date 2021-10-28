Путин заявил о близости позиций России и стран АСЕАН по глобальным проблемам

Президент России Владимир Путин заявил, что позиции РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ключевым мировым проблемам близки, имеются предпосылки для усиления сотрудничества в сфере стратегической стабильности, развития экономики.

"Хотел бы особо подчеркнуть, что позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве", — заявил президент во время выступления на саммите АСЕАН.

По его мнению, сейчас имеются все возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН по вопросам укрепления стабильности, безопасности, по восстановлению экономики в период коронавируса.