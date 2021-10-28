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Россиян могут начать лишать водительских прав за три грубых нарушения ПДД

Наказание предусматривает для особо заядлых лихачей сроки от одного до полутора лет.

28 октября, 08:22
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо </p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Согласно проекту нового Кодекса об административных правонарушениях систематическое грубое нарушение ПДД может стоить водителям прав. Будущий документ предусматривает лишение водительского удостоверения на срок от года до полутора лет.

"В проект нового КоАП включён состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьёзных нарушений правил дорожного движения", — говорится в сообщении Минюста.

Как уточнили в министерстве, подобное наказание может ждать тех лихачей, которые грубо нарушили ПДД три и более раза в течение года.

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Ранее Лайф писал, что Министерство транспорта РФ и МВД предложили официально запретить водителям останавливаться на "островках безопасности".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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