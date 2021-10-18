Задушить зелёного змия: В России предложили ужесточить наказание за пьяную езду Проект "20 идей по развитию России", который создал Дмитрий Давыдов, предлагает наказывать не только нетрезвых водителей, но и их пассажиров. 18 октября, 07:39 Фото © Shutterstock

Каждое седьмое ДТП в России происходит из-за состояния опьянения. Это официальные данные ГИБДД за прошлый год. Несмотря на принятие Госдумой закона об ужесточении наказания за нарушение Правил дорожного движения, ситуация с этим не сильно поменялась. Всего за 2020-й из-за нетрезвых водителей погибло 4438 человек, ещё 24 809 пострадали. Да и штраф в 30 000 рублей, а также лишение прав на полтора года за сам факт того, что сел за руль, опрокинув стаканчик-другой, не испугали актёра Михаила Ефремова, который стал виновником смертельной аварии.

За пьяную езду, например, в Японии предусмотрено очень суровое наказание — до одного миллиона йен (650 000 рублей) и до пяти лет тюремного заключения. Там ещё и при покупке алкоголя в магазине или в ресторане могут не паспорт попросить, чтобы удостовериться в совершеннолетии, а спросить, пришли вы пешком или приехали за рулём. В России, по мнению эксперта проекта "20 идей", меры слишком щадящие. Они предлагают увеличить штраф хотя бы до 100 000 рублей и лишать прав не на полтора, а на три года.

Ещё одной предупредительной мерой, которая хоть как-то может сократить количество нетрезвых водителей, по мнению проекта, являются санкции не только к тому, кто за рулём, но и к тем, кто сидит в автомобиле рядом. Пассажиры тоже должны нести ответственность, если знают, что сели в авто с пьяницей, считает предприниматель Дмитрий Давыдов. Ведь сокрытие преступления по закону карается. По логике, это должно касаться и случаев с пьяной ездой, но сейчас почему-то действие этих норм не распространяется на такие нарушения ПДД.

Важное уточнение со стороны эксперта: это не должно коснуться пассажиров общественного транспорта и такси. Ведь вряд ли удастся проверить по внешним признакам, трезв водитель или нет. По мнению автора проекта "20 идей для развития России", ужесточение мер сократит число пострадавших от ДТП с участием нетрезвых водителей и поспособствуют сохранению жизней тысяч россиян, гибнущих из-за тех, кто не боится садиться пьяным за руль. Давыдов надеется на то, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.

Авторы Алексей Соков