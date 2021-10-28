Петербург с 8 ноября вводит запрет на работу кинотеатров и заведений общепита в ночное время

Дополнительные коронавирусные ограничения вводятся в Санкт-Петербурге с 8 ноября. Соответствующее постановление подписал в четверг губернатор Александр Беглов.

Документ запрещает работу в ночное время (после 23:00) предприятиям общественного питания, концертным залам и кинотеатрам, аквапаркам, циркам и океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам. Аналогичные ограничения установлены для спортивных, культурных, выставочных и иных мероприятий.

С 30 октября людям старше 60 лет, которые не делали прививки от CoViD-19, рекомендуется соблюдать самоизоляцию, покидая дом только в крайнем случае — для похода за продуктами, визита к врачу или выгула домашних животных.

Ранее Лайф сообщал, что в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса за сутки, это максимум с начала пандемии. Также зафиксировано 1159 летальных исходов, а выздоровело 29 318 пациентов. Больше всего инфицированных выявлено в Москве (+8440 за сутки), Петербурге (+3186), Подмосковье (+2639), Самарской (+1357) и Нижегородской (+794) областях.