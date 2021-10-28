Париж призвал Киев к сдержанности из-за применения ударного дрона в Донбассе
Представитель МИД также напомнил, что использование тяжёлого оружия является нарушением Минских соглашений.
Франция обеспокоена возросшей интенсивностью боевых действий на юго-востоке Украины, в частности участившимся использованием тяжёлого вооружения и применением турецкого ударного беспилотника Bayraktar. Об этом заявил официальный представитель французского МИД.
Дипломат отметил, что применение тяжёлого оружия является нарушением Минских соглашений, а обострение конфликта противоречит мерам по укреплению режима прекращения огня. Представитель внешнеполитического ведомства Франции призвал стороны к сдержанности и деэскалации.
"Франция вместе с Германией продолжит свои усилия в рамках нормандского формата с целью полного осуществления Минских договорённостей, которые являются единственной согласованной основой для долговременного урегулирования конфликта в Донбассе", — добавил он.
Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками.
Комментариев: 0