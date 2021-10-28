Париж призвал Киев к сдержанности из-за применения ударного дрона в Донбассе

Франция обеспокоена возросшей интенсивностью боевых действий на юго-востоке Украины, в частности участившимся использованием тяжёлого вооружения и применением турецкого ударного беспилотника Bayraktar. Об этом заявил официальный представитель французского МИД.

Дипломат отметил, что применение тяжёлого оружия является нарушением Минских соглашений, а обострение конфликта противоречит мерам по укреплению режима прекращения огня. Представитель внешнеполитического ведомства Франции призвал стороны к сдержанности и деэскалации.