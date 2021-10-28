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Париж призвал Киев к сдержанности из-за применения ударного дрона в Донбассе

Представитель МИД также напомнил, что использование тяжёлого оружия является нарушением Минских соглашений.

28 октября, 16:57
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?__cft__%5B0%5D=AZWgJENByTdmjDOBC0XsfOpbJrYlfFCNFKFUXLP_2HJmvTbtQ9VTMSJww3iMwYlz5DXOmeoi3paV7LelO7kOVDNEXPpRptrgCle2LbCoPzpLcf3zMXYptg5UNkPwt9olDVrpZE39FWmwaerV5kp_jWhXLgugCfKtEqU74BdraJXt7Q&__tn__=-UC-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine</a></p>

Фото © Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Франция обеспокоена возросшей интенсивностью боевых действий на юго-востоке Украины, в частности участившимся использованием тяжёлого вооружения и применением турецкого ударного беспилотника Bayraktar. Об этом заявил официальный представитель французского МИД.

Дипломат отметил, что применение тяжёлого оружия является нарушением Минских соглашений, а обострение конфликта противоречит мерам по укреплению режима прекращения огня. Представитель внешнеполитического ведомства Франции призвал стороны к сдержанности и деэскалации.

"Франция вместе с Германией продолжит свои усилия в рамках нормандского формата с целью полного осуществления Минских договорённостей, которые являются единственной согласованной основой для долговременного урегулирования конфликта в Донбассе", — добавил он.

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Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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