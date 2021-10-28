Адвокат Ивана Сафронова объявлен в розыск за разглашение данных следствия
Юрист узнал об этом от своего подзащитного, которому сообщил следователь Александр Чабан.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Адвокат советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Иван Павлов объявлен в розыск по обвинению в разглашении данных следствия. Об этом юрист написал в своём телеграм-канале.
"20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. Притом что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а моё местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить. Но об объявлении меня в розыск мы узнали от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь", — уточнил Павлов.
Напомним, самого Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт. Об уголовном деле против Павлова стало известно весной 2021 года. Его обвиняют в разглашении данных следствия по делу Сафронова.
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