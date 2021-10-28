Врачи выяснили, что ковид больше не вызывает потерю вкуса и обоняния

За четыре волны ковида симптоматика болезни изменилась, и сейчас степень поражения лёгких не всегда характеризует тяжесть состояния заболевших. Такую точку зрения озвучила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

"Компьютерная томография лёгких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение лёгких 5–10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние", — цитируют её слова на официальном канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области во "ВКонтакте".

По данным Повторейко, сейчас у пациентов с ковидом, как правило, нет симптомов, характерных для первой волны этого заболевания. Речь идёт о потере обоняния и вкусовых ощущений. Однако наиболее типичным симптомом остаётся лихорадка. Как отметила врач, в настоящее время специализированные койки для пациентов с коронавирусом в регионе загружены на 83%. Каждый день в главный инфекционный стационар в Пскове доставляют свыше 50 человек.