В парке "Патриот" развернули временный госпиталь для пациентов с коронавирусом

Временный госпиталь для пациентов с CoViD-19 развернули в парке "Патриот" в Московской области. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. По словам руководителя региона, помощь властям оказали в Министерстве обороны.

"Мы развернули дополнительные койки. И спасибо Министерству обороны, очередной раз они пришли к нам на помощь. Они не просто предоставили парк "Патриот" для уже, можно сказать, постоянного госпиталя, но и присылают к нам врачей. Для нас это очень важно, так как мы обязаны оказать помощь всем, кто в ней нуждается", — сказал губернатор.

По словам Воробьёва, в регионе сохраняется сложная ситуация по коронавирусу, ежедневно госпитализируют более тысячи жителей. Власти рассчитывают на значительное снижение темпов заражения ковидом после нерабочих дней, которые начались в регионе 28 октября и продлятся до 7 ноября.