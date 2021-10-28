В парке "Патриот" развернули временный госпиталь для пациентов с коронавирусом
В регионе сохраняется сложная ситуация по ковиду. Ежедневно госпитализируют более тысячи пациентов.
Фото © Агентство "Москва"
Временный госпиталь для пациентов с CoViD-19 развернули в парке "Патриот" в Московской области. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. По словам руководителя региона, помощь властям оказали в Министерстве обороны.
"Мы развернули дополнительные койки. И спасибо Министерству обороны, очередной раз они пришли к нам на помощь. Они не просто предоставили парк "Патриот" для уже, можно сказать, постоянного госпиталя, но и присылают к нам врачей. Для нас это очень важно, так как мы обязаны оказать помощь всем, кто в ней нуждается", — сказал губернатор.
По словам Воробьёва, в регионе сохраняется сложная ситуация по коронавирусу, ежедневно госпитализируют более тысячи жителей. Власти рассчитывают на значительное снижение темпов заражения ковидом после нерабочих дней, которые начались в регионе 28 октября и продлятся до 7 ноября.
Ранее Лайф сообщал, что в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса за сутки, это максимум с начала пандемии. Также зафиксировано 1159 летальных исходов, а выздоровело 29 318 пациентов. Больше всего инфицированных выявлено в Москве (+8440 за сутки), Петербурге (+3186), Подмосковье (+2639), Самарской (+1357) и Нижегородской (+794) областях.
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