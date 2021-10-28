Миллиардер и экс-депутат Госдумы оказался отцом владельца сгоревшей в Москве Tesla

Отцом владельца взорвавшегося от удара в столб электромобиля "Тесла" в Москве оказался миллиардер и экс-депутат Госдумы Александр Скоробогатько, пишет SHOT. В настоящее время бывший парламентарий является членом совета директоров международного аэропорта Шереметьево.

В 2002–2003 годах Скоробогатько-старший был членом Совета Федерации, в 2003–2016 годах — депутатом Государственной думы VI и VII созывов. В ноябре 2016-го подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата.