Миллиардер и экс-депутат Госдумы оказался отцом владельца сгоревшей в Москве Tesla
Скоробогатько-старший также ранее был членом Совета Федерации. Сейчас Forbes оценивает его состояние в 3,7 миллиарда долларов.
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Отцом владельца взорвавшегося от удара в столб электромобиля "Тесла" в Москве оказался миллиардер и экс-депутат Госдумы Александр Скоробогатько, пишет SHOT. В настоящее время бывший парламентарий является членом совета директоров международного аэропорта Шереметьево.
В 2002–2003 годах Скоробогатько-старший был членом Совета Федерации, в 2003–2016 годах — депутатом Государственной думы VI и VII созывов. В ноябре 2016-го подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата.
Ранее Лайф сообщал, что электрокар Tesla разорвало пополам из-за столкновения со столбом в Новой Москве. В результате ДТП никто не пострадал, водитель отделался переломом ноги. Позднее стала известна личность владельца автомобиля "Тесла". Был ли за рулём именно он, пока не известно, поскольку водитель не называет своё имя.
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