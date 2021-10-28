Губернатор Подмосковья раскрыл смысл введения ограничений в нерабочие дни
Также глава области рассказал о помощи Министерства обороны региону в борьбе с коронавирусом.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Основная задача жителей Подмосковья в период нерабочих дней — оставаться в кругу близких и максимально уменьшить количество социальных контактов, чтобы сократить число заражений коронавирусом и сбить пандемийную волну, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Очевидно, что в эти дни главная задача — находиться в изоляции, быть в кругу близких, не вести активный образ жизни, чтобы разорвать цепочку [заражений], сбить волну. Иначе будет сложно спасать жизни тех, кому это необходимо", — сказал губернатор в эфире телеканала "360".
Он напомнил, что помимо тех, кто болеет коронавирусом бессимптомно и не испытывает недомогания, есть и те, у кого болезнь протекает очень сложно. Воробьёв рассказал, что Министерство обороны пришло на помощь врачам: предоставило парк "Патриот" для организации госпиталя и прислало дополнительных медработников, чтобы помочь максимальному числу людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В Московской области режим нерабочих дней начал действовать уже с 28 октября.
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