Губернатор Подмосковья раскрыл смысл введения ограничений в нерабочие дни

Основная задача жителей Подмосковья в период нерабочих дней — оставаться в кругу близких и максимально уменьшить количество социальных контактов, чтобы сократить число заражений коронавирусом и сбить пандемийную волну, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Очевидно, что в эти дни главная задача — находиться в изоляции, быть в кругу близких, не вести активный образ жизни, чтобы разорвать цепочку [заражений], сбить волну. Иначе будет сложно спасать жизни тех, кому это необходимо", — сказал губернатор в эфире телеканала "360".