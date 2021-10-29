За последние десятилетия Вооружённые силы (ВС) России стали более боеспособными и мобильными. Такой вывод сделали эксперты вашингтонского Фонда защиты демократии Брэдли Боуман, Джон Харди и Зейн Зовак. Их статья опубликована на сайте американского издания Defense One.

Как отмечают американские эксперты, Москва добилась успехов в таких областях, как разработка ракет большой дальности, гиперзвукового оружия и беспилотных средств, улучшение системы противокосмической обороны. Кроме того, отмечается, что Россия и Китай направляют большие финансовые потоки на повышение боеготовности своих армий, "решительно развёртывают модернизированную ядерную триаду". По мнению сотрудников вашингтонского фонда, официальный альянс двух государств остаётся маловероятным, однако Пекин и Москва имеют много общих интересов в сфере безопасности.