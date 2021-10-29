Врач предупредил об опасности незавершённого цикла вакцинации от ковида

Большая часть вакцин от коронавируса, включая российский препарат "Спутник V", являются двухкомпонентными. Два укола, сделанные с определённым временным интервалом, позволяют сформировать в организме то количество антител, которое способно защитить его от инфекции. Об этом рассказал главный врач сети клиник "К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

В интервью радио Sputnik он отметил, что вакцинация от коронавируса завершается только после введения второй дозы препарата. Медик напомнил, что, согласно рекомендациям по применению "Спутника V", второй компонент препарата должен вводиться человеку через 21 день после первой прививки.

"Это надо понимать как "не ранее чем через 21 день". Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жёстких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой", — объяснил доктор.

Однако откладывать второй этап вакцинации рискованно, предупредил Чурадзе. Если слишком сильно затянуть с получением второго компонента препарата, то есть риск заболеть ковидом. После заболевания продолжать цикл вакцинации можно, только проконсультировавшись с врачом.

"Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода. Тут нужно решать вопрос индивидуально, исходя из уровня антител, наличия постковидного синдрома и других осложнений", — резюмировал Чурадзе.