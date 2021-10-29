Вирусолог назвал единственный способ защитить детей от коронавируса

Защитить детей и подростков от заражения ковидом возможно только с помощью вакцинации взрослых людей. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Пока не началась вакцинация подростков, остаётся только принять меры, чтобы вокруг детей — в семье, в классе, в спортивной секции — были привитые от CoViD-19 взрослые, это как-то поможет затормозить распространение инфекции, потому что дети переносят штамм "дельта", заражают друг друга и несут это всё домой. "Дельтой" дети, к сожалению, болеют, иногда тяжело, но в целом легче, чем взрослые и старики", — пояснил Аграновский.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании "Кэг", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что дети плохо соблюдают ограничительные меры: маски практически не носят, социальную дистанцию не соблюдают. А вакцинировать ребят с 12 лет, по его словам, разрешат только в начале ноября. Поэтому взрослые, которые с ними постоянно контактируют, должны сделать прививки от коронавируса.

"Нужно по возможности меньше ездить с детьми на общественном транспорте, разрешать им гулять во дворе, но не в толпе, не позволять собираться в помещениях, не устраивать детские праздники. Также можно выдавать ребёнку с собой спиртовой санитайзер, чтобы он регулярно обрабатывал им руки, это снизит риски. Но если он не будет при этом носить в помещении маску, то всё это будет также малоэффективно", — добавил Крючков.