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В США шестерых россиян и украинца обвинили в кибервымогательстве

В документах суда все они числятся как создатели программы Trickbot.

28 октября, 21:37

Шестеро граждан России и один украинец проходят по расследуемому в США делу о кибервымогательстве. Это следует из документов американского суда.

В частности, одним из фигурантов является 38-летний Владимир Дунаев, которого ранее экстрадировали в Соединённые Штаты из Южной Кореи. Кроме того, известно имя ещё одного человека, проходящего по делу. Это Алла Витте, арестованная прежде в Майами. В документах суда она также фигурировала как гражданка Латвии. Обвинение ей было предъявлено в июне. Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы, а Витте — до 30.

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Имена остальных фигурантов не раскрывают. Утверждается, что все они обвиняются в создании программы-вымогателя Trickbot. По данным американских властей, киберпреступники действовали на территории России, Белоруссии, Украины и Суринама. Четверо фигурантов на момент составления обвинительного заключения в августе 2020 года проживали в РФ, говорится в материалах суда.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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