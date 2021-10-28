Раскрыто имя обвиняемого в кибератаках россиянина, которого Южная Корея выдала США

Гражданином России, которого Южная Корея выдала США по обвинению в кибератаках, оказался 38-летний Владимир Дунаев из Якутска.

"Проживающий в Якутском регионе России и Юго-Восточной Азии российский гражданин сегодня предстал перед федеральным судом после того, как Республика Корея экстрадировала его в Северный округ Огайо, дабы он предстал перед судом за его предполагаемые деяния в составе транснациональной киберпреступной группировки", — говорится в заявлении Минюста США.

По обвинению в киберпреступлениях Дунаеву в Соединённых Штатах грозит до 60 лет тюрьмы.

Напомним, мужчину обвиняют в кибератаках с помощью разработанного им вируса под названием Trickbot. Утверждается, что действовал он не один, а в составе преступной группы. По данным Минюста США, злоумышленники похитили более двух миллионов долларов.

"Это уже второй за последние месяцы арест иностранного гражданина по делу Trickbot за рубежом", — заявила первый заместитель генпрокурора США Лиза Монако.